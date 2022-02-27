'Kazakistan Ukrayna'ya asker gönderiyor’ iddiası

Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkelerinden Ukrayna’ya askeri birliklerin hareket ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu ülkeye asker gönderme konusunun gündemde olmadığını açıkladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından şu anda ülkenin batısı ile güneyinde planlı muharebe tatbikatları yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Asker gönderme konusu gündemde değil"

Açıklamada, söz konusu tatbikat kapsamında askeri birliklerin ülke içindeki bölgelere sevk edilme operasyonu gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Kazak askeri birliklerinin Ukrayna'ya doğru hareket ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan bilgiler gerçek dışı ve gönderme konusu gündemde değil" sözleri kullanıldı.

Askeri araçların fotoğrafları gündeme getirmişti

Bugün sosyal medyada çıkan demiryolu ile taşınan askeri araçların fotoğrafları, Kazakistan'dan Ukrayna'ya doğru askeri birliklerin hareket ettiğine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. AA .