DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter?
'Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı' iddiası!
AB Komisyonu: Ukrayna'yı AB'ye alabiliriz
AB: Silah, mühimmat ve yakıt yolda
Putin'in nükleer adımına NATO’dan tepki
'Kazakistan Ukrayna'ya asker gönderiyor’ iddiası
Rusya Ukrayna savaşının kaçınılmaz sonucu göçler, mülteciler ve dram
Dünyanın en derin ikinci kanyonu Pınarbaşı-Valla 200 bin ziyaretçiyi ağırladı
Bulgaristan: 'Putin uzun masasının başında huzur içinde otururken...'
Dünyada en fazla nükleer silah sahibi ülke Rusya
Ukrayna'da iki radyoaktif atık tesisi vuruldu
Kevser Suresi | Kevser suresi Arapça ve Türkçe | Kevser Suresi manası nedir?
Rusya tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç Ukrayna'ya silah yardımı yapacak
Reznikov: Kahraman bir ordu görüyorum
Ukrayna'ya silah/mühimmat sevkiyatı başladı!

TIMETURK / DÜNYA / 'Kazakistan Ukrayna'ya asker gönderiyor’ iddiası

'Kazakistan Ukrayna'ya asker gönderiyor’ iddiası

Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkelerinden Ukrayna’ya askeri birliklerin hareket ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu ülkeye asker gönderme konusunun gündemde olmadığını açıkladı.

57 Dakika Önce
2022-02-27 22:44:44
'Kazakistan Ukrayna'ya asker gönderiyor’ iddiası

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından şu anda ülkenin batısı ile güneyinde planlı muharebe tatbikatları yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Asker gönderme konusu gündemde değil"

Açıklamada, söz konusu tatbikat kapsamında askeri birliklerin ülke içindeki bölgelere sevk edilme operasyonu gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Kazak askeri birliklerinin Ukrayna'ya doğru hareket ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan bilgiler gerçek dışı ve gönderme konusu gündemde değil" sözleri kullanıldı.

Askeri araçların fotoğrafları gündeme getirmişti

Bugün sosyal medyada çıkan demiryolu ile taşınan askeri araçların fotoğrafları, Kazakistan'dan Ukrayna'ya doğru askeri birliklerin hareket ettiğine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş