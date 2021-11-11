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Kazakistan Türk askerler ile tatbikatlarından görüntüler paylaştı
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Kazakistan Türk askerler ile tatbikatlarından görüntüler paylaştı

Kazakistan Savunma Bakanlığı, daha önce Kazak ve Türk askerlerin yer aldığı ortak tatbikatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

1 Saat Önce
2021-11-11 21:01:17
Kazakistan Türk askerler ile tatbikatlarından görüntüler paylaştı

"Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği" başlığıyla paylaşılan görüntü, bakanlığın tüm sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Söz konusu paylaşımda iki ülke askerlerinin birlikte katıldıkları "Anadolu-21", "Kış" gibi farklı tatbikatlardan görüntülere yer verildi.

Tatbikat sırasında Kazak ve Türk askerlerin çeşitli şartlarda sahalarda yürüttükleri ortak operasyon anlarının yansıtıldığı görüntü ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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