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Kazakistan: 'Protestolarda 164 kişi öldü'
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Kazakistan: 'Protestolarda 164 kişi öldü'

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, geçen hafta ülkede başlayan protestolarda 164 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2022-01-09 18:08:32
Kazakistan: 'Protestolarda 164 kişi öldü'

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olup olmadığıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Kazak yetkililer Pazar günü 16 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Daha önce ise bu rakamın 26 olduğu belirtilmişti.

Buna göre 125 ceza davası açıldığı ve aralarında önemli sayıda yabancıların da bulunduğu 5 bin 800 civarında kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. İdari kamu binalarında kontrolün sağlandığı açıklanırken ülkede olayların yatıştığı ve kamu düzeninin sağlandığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev Cuma günü güvenlik güçlerine öldürmek için ateş açmaları emrini vermişti.

KGAÖ barış güçleri

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıda, ülkede kontrol noktalarının ve stratejik öneme sahip tesislerin büyük çoğunluğu Rus ordusundan oluşan KGAÖ barış güçleri kontrolünde olduğu belirtildi.

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Ulusal Güvenlik toplantısında, Tokayev'e, polisin ve ordunun ülkede düzeni yeniden sağlamak için bölgelerde alınan olağanüstü hal önlemleri hakkında bilgi verildiği ifade edildi. Bazı bölgelerde kontrol noktaları ve stratejik tesisler, KGAÖ barış güçlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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