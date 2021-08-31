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TIMETURK / DÜNYA / Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı belli oldu

Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı belli oldu

Kazakistan’da Savunma Bakanlığına Murat Bektanov atandı.

1 Saat Önce
2021-08-31 12:35:51
Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı belli oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Murat Bektanov, ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.

Askeri mühimmat deposunda 26 Ağustos'ta meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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