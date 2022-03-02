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Kazakistan'dan Rusya'ya 'Ukrayna resti'

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, 'Rusya, Kazakistan'dan asker gönderme talebinde bulunamaz. Çünkü mevcut kriz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yetki alanına girmiyor.' ifadesini kullandı.

3 Saat Önce
2022-03-02 09:46:52
Kazakistan'dan Rusya'ya 'Ukrayna resti'

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürerken, gözler Kazakistan'dan yapılan flaş açıklamaya çevrildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Mecliste hükümet saati toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan doğrudan müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Maalesef, birbirlerini duymuyorlar. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyeceğiz." dedi.

Ülkesinin, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'ya asker gönderebileceği konusuna da değinen Nuruşev, "Rusya, Kazakistan'dan asker gönderme talebinde bulunamaz. Çünkü mevcut kriz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yetki alanına girmiyor." ifadesini kullandı.

Şahrat Nuruşev, "Bugün İngiltere'nin Kazakistan'daki Büyükelçisi, İngiliz milletvekilinin sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Onun konuya ilişkin ifadesini bekliyoruz." diye konuştu.

İngiliz Parlamento üyesi Margaret Hodge, geçen gün Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Kazakistan ile Azerbaycan'a da yaptırımlar uygulanmasına ilişkin önerisini dile getirmişti. .

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