Kazakistan'dan ''Rusya'' iddialarına yanıt!

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Rusya'ya askeri teçhizat gönderileceği yönündeki söylentileri yalanladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Rusya'ya askeri teçhizat ve silah gönderileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Batı basınında yer alan haberlerde, Kazakistan'ın Rusya gönderdiği iddia edilen bir askeri konvoyun videosu yayımlanarak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazım Cömert Tokayet ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in silah anlaşması yaptığı iddia edilmişti.

Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, Kazakistan'ın Rusya'ya silah göndermediği bildirildi.

Kazakistan'dan daha önce yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda düzenlediği 'katılım referandumlarının' tanınmayacağı ve Rusya'daki seferberlik kaçanların güvenliğinin sağlanacağı bildirilmişti. .