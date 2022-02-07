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Kazakistan'daki protestolarda ‘organize suç örgütü’ parmağı
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Kazakistan'daki protestolarda ‘organize suç örgütü’ parmağı

Kazakistan Başsavcılığı, ocaktaki barışçıl protestoların farklı güçler tarafından kullanıldığının kesinleştiğini bildirdi.

34 Dakika Önce
2022-02-07 23:29:05
Kazakistan'daki protestolarda ‘organize suç örgütü’ parmağı

Kazakistan Başsavcılığı Özel Savcılar Bölüm Başkanı Rizabek Ojarov, basın toplantısında, ocak başında ülkede meydana gelen olayları soruşturma faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ojarov, yıl başında ülke genelinde yapılan protestoların birkaç aşırılık yanlısı grup tarafından kendi çıkarları için kullanıldığına dikkati çekerek, "Artık barışçıl protestoların farklı güçler tarafından kullanıldığını kesin olarak biliyoruz." dedi.

Ülkesinin koordine edilmiş hibrit bir saldırıya maruz kaldığını kaydeden Ojarov, söz konusu güçlerin eylemlerinde siyasi aşırılığın açık işaretleri olduğunu belirtti.

Ojarov, halihazırda kapsamlı soruşturma faaliyeti yürüttüklerini dile getirerek, "Şu anda 18 organize suç örgütü üyesi ile faaliyetleri yasaklanmış aşırılıkçı hareketlerin 35 üyesi gözaltında. Bunların arasında yıkıcı dini hareketin suç yönelimli grubunun üyesi de var." ifadesini kullandı.

Provokatörlerin nihai hedefinin zorla ve silahla iktidarı ele geçirmek olduğunu vurgulayan Ojarov, "Eski ulusal güvenlik komitesi başkanı ve iki yardımcısına yönelik devlete ihanet ve zorla iktidarı ele geçirme suçlarını işledikleri şüphesiyle soruşturma sürüyor. Bazı güvenlik güçleri yöneticilerinin ise toplum düzenini sağlamakla yükümlü özel kuvvetlerin hareketlerini kasıtlı olarak engellediği versiyonunu inceliyoruz." dedi.

Ojarov, 467 kişinin de ayaklanma, terör saldırısı organize etme ve katılma gibi gerekçelerle gözaltı sürelerinin devam ettiğini belirterek, "Mahkeme öncesi gözaltı merkezlerinde rastgele kişilerin bulunmadığını sorumlu bir şekilde beyan ederiz.” diye konuştu.

Ocak olayları sırasında 1545'i askeri silah ve 1600'den fazla mağaza silahı olmak üzere yaklaşık 3 binden fazla silahın çalındığı bilgisini paylaşan Ojarov, "Emniyet güçleri tarafından bu silahların sadece yarısı ele geçirildi, kalanı hala kimliği belirsiz kişilerin elinde." dedi. .

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