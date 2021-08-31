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Kazakistan’daki patlama istifa getirdi: Savunma Bakanı görevi bıraktı

Kazakistan’da 26 Ağustos'ta askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa kararı aldı.

34 Dakika Önce
2021-08-31 11:15:43
Kazakistan’daki patlama istifa getirdi: Savunma Bakanı görevi bıraktı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in istifa mektubunu kabul ettiğini duyurdu.

Yermekbayev, geçen hafta ülkenin güneyindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından bölgede durumu kontrol altına aldıktan sonra istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

PATLAMANIN NEDENİ: YANGIN

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta yerel saatle 19.00 sularında Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın, patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinde görevli 15 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi de yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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