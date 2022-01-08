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Kazakistan'da yaşanan olaylarda bir İsrail vatandaşı öldürüldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Almatı kentinde yaşanan olaylarda bir İsrail vatandaşının ateş açılarak öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi yönünde karar aldı.

2 Saat Önce
2022-01-08 13:20:40
Kazakistan'da yaşanan olaylarda bir İsrail vatandaşı öldürüldü

Yerel basının İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, son birkaç yıldır Kazakistan'da yaşayan İsrail vatandaşı Levan Kogeashvili (22) Almatı'da gerçek mermiyle vurularak öldürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, Kogeashvili'nin Kazakistan ve İsrail'deki ailesiyle temas halinde olunduğunu ve cenazesinin İsrail'e getirilmesi için çalışma yürütüldüğünü duyurdu.

Kazakistan'da 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edildi

 Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi yönünde karar aldı.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararda, "Kazakistan'da işlenen terör eylemleri sonucunda insanların ölümüyle ilgili olarak, 10 Ocak 2022'de ülke çapında yas ilan ediliyor." denildi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.

Olaylarda hem güvenlik güçleri hem de protestocular arasında can kayıpları yaşandı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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