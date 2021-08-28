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Kazakistan’da ulusal yas ilan edildi
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Kazakistan’da ulusal yas ilan edildi

Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü için ulusal yas ilan edildi.

8 Dakika Önce
2021-08-28 09:57:34
Kazakistan’da ulusal yas ilan edildi

Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü için ulusal yas ilan edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamayı önlemek için askerler ve kurtarma ekiplerinin canları pahasına kahramanlık sergilediğini kaydetti.

Tokayev, "İnsanların ölümüyle sonuçlanan trajik olay nedeniyle 29 Ağustos'u Ulusal Yas Günü ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

26 Ağustos'ta yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde yer alan askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi yaralanmıştı. Askeri birliğin çevresindeki köylerden 1200 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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