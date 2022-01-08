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Kazakistan'da son durum: 'Onları öldürmeliyiz'

Kazakistan'daki olaylar sonrası üst düzey güvenlik önlemleri alınmış durumda. Almatı ve Başkent Nur Sultan'da güvenlik güçleri devriye gezerken polis kontrol noktaları kuruldu.

2 Saat Önce
2022-01-08 23:04:02
Kazakistan'da son durum: 'Onları öldürmeliyiz'

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle protestolara sahne olan Kazakistan'da sokaklarda sessizlik hakim. Ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

"Onları öldürmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise şiddet olaylarına karışan kişilerden bir kez daha "terörist" diye bahsederek "onları öldürmeliyiz" dedi.

Ülkenin en büyük kenti Almatı'da polis kontrol noktaları kuruldu, güvenlik güçleri devriye geziyor. Bazı işyerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte halk yiyecek almak için dışarı çıktı. Benzin istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasının, yaklaşık 2 milyon nüfuslu kentteki gıda dağıtımını kesintiye uğrattığı belirtiliyor.

İnternet kesintisi

Başkent Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına da polis kontrol noktaları kuruldu. Ülke genelinde internet kesintisi sürüyor. Almatı halkına güvenliği sağlamak için evde kalmaları çağrısı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise şiddet olaylarına karışan teröristlerle herhangi bir görüşme yapılmayacağını, terörle mücadelenin süreceğini söyledi. Tokayev "teröristler polisleri ve genç askerleri öldürüyor. İdari binaları ateşe veriyor, dükkanları yağmalıyor. Onları öldürmeliyiz" dedi.

Masimov'a devlete ihanet şüphesiyle gözaltı

Kazakistan'da gözaltılar da sürüyor. Protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta görevinden alınan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Öte yandan Rusya, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü misyonunun bir parçası olarak Kazakistan'a yeni askeri birlik gönderdi. Yeni gönderilen Rus askerleri Almatı havalimanına indi.

Almatı'daki Rus askerleri

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Kazakistan'daki Rus askerlerinin Almatı'daki Rusya konsolosluğu ve diğer önemli kurumların güvenliğini sağlayacağını söyledi. Rus askerlerin, Kazakistan kolluk kuvvetleriyle birlikte Almatı havalimanında kontrolü sağladığını duyurdu.

Tokayev cuma günü güvenlik güçlerine huzuru bozanları öldürmeleri için "vur emri" vermişti. Güvenlik güçleri şu ana kadar 26 göstericiyi öldürdü, 18 polis gösteriler sırasında hayatını kaybetti. Olaylarda 4 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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