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Kazakistan’da piyasalar gergin! 10 bin dolar üstü altına yurt dışı yasağı
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Kazakistan’da piyasalar gergin! 10 bin dolar üstü altına yurt dışı yasağı

Kazakistan’da, 10 bin dolardan fazla nakit paranın yanı sıra külçe altının ülke dışına çıkarılmasını yasaklayan kararname yürürlüğe girdi.

1 Saat Önce
2022-03-14 19:08:29
Kazakistan’da piyasalar gergin! 10 bin dolar üstü altına yurt dışı yasağı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve finans sektöründe istikrarı sağlamak amacıyla yeni bir kararname imzaladı.

Söz konusu kararnameye göre, 10 bin dolar üstü nakit para ile 5 gram ve fazlası külçe altınların ülke dışına çıkarılması yasaklandı.

Ayrıca altın ve gümüşten yapılan yatırım madeni paraları ile 100 gramın üzerindeki rafine altın da yurt dışına çıkarılamayacak. AA .

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