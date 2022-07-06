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Kazakistan’da, petrol sahasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Kazakistan’ın en büyük üç petrol sahasından biri olan Tengiz’de meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

21 Saat Önce
2022-07-06 16:56:32
Kazakistan’da, petrol sahasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Kazakistan'ın Atırau Bölgesi Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Atırau eyaleti sınırlarında yer alan Tengiz petrol sahasında patlama meydana geldi.

Patlama, boru hattındaki hidrolik test sırasında flanş bağlantısının arızalanması nedeniyle gerçekleşti ve 2 işçi hayatını kaybetti. Biri ağır 3 kişi ise yaralandı.

Atırau Bölgesi Polis Departmanı ise olayla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu'nun "iş kurallarının ihlali" maddesi gereği soruşturma başlatıldığını duyurdu. AA .

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