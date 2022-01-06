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Kazakistan'da olaylar sürüyor! Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya'dan yardım istedi

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan ve ülke çapına yayılan protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Rusya'dan yardım istedi.

2 Saat Önce
2022-01-06 07:26:49
Kazakistan'da olaylar sürüyor! Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya'dan yardım istedi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya ve beş eski Sovyet ülkesinin üye olduğu NATO benzeri bir örgüt olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) devlet başkanlarına, "terör tehdidine karşı yardım etmeleri için talep gönderdiğini" duyurdu.

Ülke genelinde OHAL, gece sokağa çıkma yasakları ve toplantı yasakları getiren Cumhurbaşkanı, televizyondan canlı yayımlanan açıklamasında, CSTO'dan yardım istediğini duyurdu.

Daha sonra CTSO'nun Başkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ittifakın "kısıtlı bir süre için" barış gücü gönderebieleceğini belirtti.

Bu arada ülke çapına yayılan protestolar ikinci gününde devam ederken, ülkede internet erişimi kesildi.

OHAL'e karşın Almatı'da göstericiler belediye binası ve havalimanını bastı.

Ülkenin en büyük kenti ve eski başkent Almatı'da sopalar ve demir çubuklar taşıyan kalabalık bir grup, belediye başkanının ofisine girdi.

Protestocular Almatı'daki uluslararası havalimanın da kontrolünü ele geçirdi.

Kuveytli havayolu şirketi Jazeera Airways de Almatı'ya uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

Rus ajansı RIA'nın aktardığına göre Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sekiz emniyet mensubunun öldürüldüğünü, 317'sinin de yaralandığını açıkladı.

Salı gününden bu yana ise ülke çapında internet erişimi sekteye uğradı. İnternet izleme grubu NetBlocks, ülkenin "ulusal çapta bir internet kesintisinin ortasında" olduğunu bildirdi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Orta Asya Uzmanı Kate Mallinson, "Protestocular Kazak hükümetinin ülkeyi modernize edememesi ve her kademeden insanın hayatını etkileyecek reformları hayata geçirememesi nedeniyle derin bir kırgınlık ve kızgınlık içinde" dedi.

Almatı'da devam eden gösterilerde şehrin emniyet müdürü Kanat Taimerdenov, "radikal grupların 500 sivile saldırdığını ve yüzlerce işyerinin yağmalandığını" aktardı.

ABD yönetimi itidal çağrısı yaparken, Rusya'nın "Protestoların arkasında ABD var" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ukrayna'da sürgünde bulunan Kazak muhalif lider Muhtar Ablyazov, protestoları koordine etmek için Kiev'de bir merkez kurduğunu belirtti ve sokağa çıkan Kazakların kendisiyle iletişime geçmesi için iki telefon numarası yayınladı.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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