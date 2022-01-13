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Kazakistan'da OHAL sona erdi

TIMETURK / DÜNYA / Kazakistan'da OHAL sona erdi

Kazakistan'da OHAL sona erdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları nedeniyle uygulanan olağanüstü halin (OHAL), sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

2 Saat Önce
2022-01-13 13:42:21
Kazakistan'da OHAL sona erdi

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından durum normalleşiyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde bugün yerel saatle 07.00'dan itibaren OHAL uygulamasının sona ermesine ilişkin kararnameleri imzaladı.

Kazakistan'ın Janaozen ve Aktau kentlerinde 2022'nin ilk günlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamlara karşı halk sokaklara dökülmüş, ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, halkın güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde OHAL ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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