Kazakistan’da neler oluyor? Arka planda neler var?

Kazakistan son günlerde çalkantılı günler yaşıyor. Peki, ülkede yaşanan karışıklığın arka planında neler yatıyor. Gazeteci Emre Esfer, arka planda yatan gerçekleri twitter hesabından paylaştı.

Kazakistan'da başlayan sokak gösterileri sonrası hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Sokak gösterileri de iç çatışma tehlikesini beraberinde getirdi. Peki, ülke bu aşamaya nasıl geldi.

Gazeteci Emre Esfer ülkenin bu duruma nasıl geldiğini kaleme aldı.

Esfer yazında şu ifadeleri kullandı “Kazakistan'daki olayların en başından itibaren birkaç sivil toplum örgütünün ismi, yaptıkları çağrılar ve talepleri ile ön plana çıkıyor. İçlerinden bir tanesi olan “Oyan Qazaqstan” isimli STK dikkatimi çekti, birazcık araştırma yaptık.

Beybarys Tolymbekov ve Asya Tulesova isimli iki “aktivist”in 2019'da tutuklanması üzerine kurulmuş bir dernek. Amaçları masumane bir şekilde temel siyasi reformları ve temel insan haklarını desteklemek. Ama önemli nokta derneğin Soros destekli olması.

Soros Vakfı Kazakistan'da 1995'den beri aktif ve o zamandan beri Kazakistan'a 100 milyon dolardan fazla harcama yapmış.

Oyan Qazaqstan'ın dün yayınladığı manifesto şu şekilde bitiyor;

Gerçek siyasi reformlar ve dönüşümler olmadan Kazakistan'ın her vatandaşının ve ortak ülkemiz Kazakistan Cumhuriyeti'nin güvenliği, gelişimi ve ilerlemesi imkansızdır. Bugün tarihi bir an, hakikat ve uyanış anı

özgür yurttaşların yitirdikleri hak ve özgürlüklerini yeniden kazanmaları, devletin yaşamın her alanında sürdürülebilir kalkınma yolundan gitmesi gerektiği bir an geldi. Demokratik, bağımsız ve özgür bir ülkede yaşamalıyız!

Oyan!

Çok ilginç bir makaleye rastladım. Sözde sol-liberal olan ama bir dönem hem yazarları, hem de teması FETÖcülüğe kayan Birikim Dergisi, 2019'da Oyan Qazaqstan ile ilgili bir makale yayınlamış. Bu arada Birikim'in sahibinin Osman Kavala olduğu reddedilse de bilinen bir gerçek.

Makale, dernek mensuplarından birinin şu cümleleri ile bitiyor; “Gezi olayları ve İstanbul seçimleri bizim için bir ilham kaynağı”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.