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TIMETURK / DÜNYA / Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ''darbe'' açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ''darbe'' açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 'tek merkezden yönetilen darbe girişimini atlattıklarını' söyledi.

4 Saat Önce
2022-01-10 11:51:58
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ''darbe'' açıklaması

Kazakistan medyası, şiddetli protestolar sırasında en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Daha önceki raporlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilmişti. Kazakistan cumhurbaşkanlığı ofisi, önemli sayıda yabancı uyruklu da dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin tutuklandığını açıkladı.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar kısa sürede ülkenin batı ve güney illerine de yayılmıştı.

"TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLEN DARBE GİRİŞİMİNİ ATLATTIK"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 'tek merkezden yönetilen darbe girişimini atlattıklarını' söyledi. Kazakistan Dışişleri ise gözaltına alınanlar arasında 'radikal İslamcıların' bulunduğunu açıkladı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren, kamu binalarını işgal eden protestocular, vatandaşlara silahla saldırdı.

"ALMATI İLK HEDEFTİ"

Tokayev, "Kendiliğinden başlamış protestoların görüntüsü altında bir huzursuzluk dalgası patladı. Ana amacın anayasal düzenin altını oymak ve yönetimi ele geçirmek olduğu anlaşıldı. Bir darbe girişiminden söz ediyoruz" dedi. "Ana darbe Almatı kentine yönelikti" diyen Tokayev, "Bu kentin düşmesi nüfusu yoğun olan güneyin ve sonrasında da bütün ülkenin ele geçirilmesinin önünü açacaktı. Sonra da başkenti ele geçirmeyi planlıyorlardı" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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