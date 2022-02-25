Kazak halkı, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı

Kazakistan'da insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında faaliyet gösteren sivil kuruluş üyeleri tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde yapılan açıklamada, “Biz Kazakistan halkı, işgale ve bağımsız devletlerin toprak bütünlüğü ihlallerine karşıyız.” denildi.