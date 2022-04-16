Kayyım atanan Flash TV'nin yayın hayatı sona erdi

Uzun bir aranın ardından 2021 Ekim'inde ekranlara dönen ve ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasının ardından kayyım atanan Flash TV, yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz Mart ayında kayyım atanan Flash TV, 15 Nisan itibarıyla yayın hayatına son verdiğini açıkladı. Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ'un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.

“Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana Flash TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir.

Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.

Uzun yıllardır FLASH TV'ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz.”

Flash TV'den yapılan bu açıklamanın ardından, kanalda bir değişiklik yaşandığı iddia edildi. 16 Nisan, saat 00.00 itibarıyla Flash TV'nin yerini, Flash Haber TV'ye bıraktığı iddia edildi. .