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Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu

Ukraynalı belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Maks Levin’in Kiev yakınlarında ölü bulunduğu açıklandı.

21 Dakika Önce
2022-04-02 21:54:15
Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram kanalından, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Maks Levin'in cesedinin dün Guta Mezhygirska köyü yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Yermak, Levin'in 13 Mart'ta Kiev'deki çatışma bölgesinde kaybolduğuna işaret etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Telegram üzerinden Ukraynalı belgesel yapımcısının iki hafta önce yoğun çatışmaların yaşandığı Vishgorod bölgesinde kaybolduğunu doğruladı.

Oleksiy Chernyshow'un da akıbeti henüz bilinmiyor

Levin'in yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Ukraynalı medya kuruluşu “LB.ua”, belgesel yapımcısının “Rus saldırganlığının sonuçlarını belgelemek için” 13 Mart'ta asker ve eski fotoğrafçı Oleksiy Chernyshow ile Guta Mezhygirska'ya gittiğini açıkladı.

Medya kuruluşu, ikilinin araçlarından ayrılarak Moshchun köyüne yöneldiklerini ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamadığını, Oleksiy Chernyshow'un da akıbetinin henüz bilinmediğini kaydetti.

Ukraynalı sivil toplum kuruluşu Kitle Enformasyon Enstitüsü, soruşturmaya ilişkin savcılık ön raporuna atıfta bulunarak, “silahsız” Levin'in “Rus birliklerine ait kurşunlarla” öldürüldüğünü açıkladı. AA .

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