Kayınpederi “Hindistan’ın Bill Gates’i”

İngiltere’de yeni başbakan Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murty, Hindistan’ın en zengin işadamlarından, dolar milyarderi Narayana Murty’nin kızı...

Rishi Sunak'ın İngiltere'de başbakanlığa yükselişi Hindistan'da da ilgi çekti. Fakat bunun tek nedeni Sunak'ın, İngiltere'deki ilk Hint kökenli başbakan oluşu değildi.

Sunak'ın eşi Akshata Murty, Hindistan'ın en zengin işadamlarından, dolar milyarderi Narayana Murty'nin kızı.

Narayana Murthy, “Hindistan'ın Bill Gates'i” olarak da biliniyor.

VERGİ KAÇIRMA OLAYI

Milyarlarca dolarlık bir servetin varisi olan Akshata Murty'nin yurt dışında yaşadığını beyan ederek İngiltere dışındaki gelirlerinden vergi ödemediği ortaya çıkmış, yasal olan bu durumun tartışma yaratması üzerine Murty tüm küresel gelirleri için İngiltere'de vergi ödemeyi kabul etmişti.

Ailesinin dev servetine rağmen 42 yaşındaki Murty'nin hayatı daha mütevazı bir şekilde başlamıştı.

EŞİNİN AİLESİNİN GEÇMİŞİ

Babası, Nisan 1980'de Hindistan'ın Hubli kentinde doğan kızına yıllar sonra yazdığı bir mektupta, paralarının bir telefon almaya yetmemesi nedeniyle, doğumunu bir iş arkadaşından haber aldığını yazmıştı.

2013 yılında bir derlemede yer verilen bu mektupta “O zaman annen de ben de gençtik, kariyerlerimizin başındaydık” ifadeleri yer almıştı.

Murty birkaç aylıkken annesi ve babasının Mumbai'de çok yoğun bir şekilde çalışması nedeniyle büyükanne ve büyükbabasına bırakılmıştı.

Babası bundan bir yıl sonra Infosys adlı bir bilişim şirketi kurdu ve bu sayede yıllar içinde Hindistan'ın en zengin kişilerinden birine dönüştü.

Murty'nin başarılı ebeveynleri, iki çocuğunun eğitimine ve çalışkan olmalarına büyük önem verdi.

Murty, “çalışmaları, okumaları, tartışmaları ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri için” çocukluklarında ailesinin evlerinde televizyon bulunmadığını söyledi.

Büyüyünce ekonomi ve Fransızca çalışmak üzere ABD'nin California eyaletindeki Claremont McKenna College'a gitti.

Fakat diplomasını moda alanında aldı. Sonrasında ise denetleme şirketi Deloitte ve küresel gıda ve kozmetik devi Unilever'de çalıştı, Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Üniversitede tanıştığı Rishi Sunak'la 2009'da evlendi ve iki çocukları oldu.

Murty kariyerine California'da finans sektöründe başladıktan sonra kendi moda markası olan Akshata Designs'ı yarattı. Bu moda evi ilk koleksiyonunu 2011'de piyasaya sürdü.

Vogue India'ya konuşan Murty, tasarımlarını yaratırken ücra Hint köylerindeki sanatçılarla birlikte çalıştığını, “otantiklik, zanaatkarlık ve kültürü koruma konularına önem verdiğini” söyledi.

Fakat Guardian'ın haberine göre bu şirket üç yıl içinde battı.

Murty'nin ana işlerinden biri Catamaran Ventures şirketinin Londra merkezli yan kuruluşu.

2013'te Sunak ve Murty tarafından kurulan bu şirket, yeni kurulan ve potansiyel gösteren şirketlere yatırım yapıyor.

Şirket Sicil Kayıt Ofisi'ne göre Murty aynı zamanda spor salonu zinciri Digme Fitness'ın direktörü.

Pandemi döneminde devlet yardımı alan şirket, buna rağmen Şubat ayında iflasını istedi.

SERVETİ KONUŞULUYOR

Murty'nin LinkedIn profili, lüks erkek giyim şirketi New & Lingwood'un direktörü olduğunu da gösteriyor.

Şirketin son yıllık raporuna göre 700 milyon sterlin değerindeki Infosys şirketinin de yüzde 0,9 hissedarı.

Bu şirketteki hisseleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından tartışma yarattı.

Şirket Moskova'daki operasyonuna son verme baskısıyla karşı karşıya kaldı ve sonunda Rusya'daki ofislerini kapattıklarını açıkladı.

Çiftin bu büyük serveti, Sunak'ın hayat pahalılığı krizinin ortasında, halkın durumunu anlayıp anlayamadığının sorgulanmasına yol açtı.

Geçmişte bazı başbakan eşleri, özellikle ilgiden uzak bir hayat tercih etmişti.

Theresa May'in eşi Philip May de onlardan biriydi.

Tony Blair'in eşi, insan hakları avukatı Cherie Blair ise eşi başbakanlık görevine başladıktan sonra çok daha fazla ilgi çekmiş, imzaladığı kitap sözleşmeleri ve yaptığı bağışlarla manşetlere çıkmıştı.

Murty ise şimdilik spotları üzerine çevirmeye çalışmasa da çeşitli tartışmaların odağında yer alması nedeniyle basının ilgisini çekti.

BBCTürkçe .