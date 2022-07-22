Kaybetme endişesiyle bavullarını uydudan takibe aldılar

Schiphol Havalimanı’nda yaşanan kaos sebebiyle, bavullarını kaybetme endişesi içerisinde olan yolcular bavullarının içine GPS ve Bluetooth cihazları yerleştirdiklerini belirtti.

Susan de Jong isimli bir yolcu, Schiphol aktarmalı Split, Hırvatistan uçağında, Hırvatistan'daki havaalanına iniş yaptıktan sonra GPS cihazı sayesinde bavulunun hala Schiphol'de olduğunu gördüğünü söyledi. “Bagaj alımda beklerken fark ettik ki sadece iki bagaj dönüp dolaşıyor. Daha sonra AirTag'im sayesinde bavulumun hala Schiphol Havalimanı'nda olduğunu gördüm.

De Jong'un bavulu 1,5 gün sonra eline geçti. “Cihaz sayesinde bavulumun akıbetinden saat saat haberdar olabildim. Çarşamba günü hala havalimanında bekliyordu ancak Perşembe günü başka bir uçakla Split'e geldi.”

De Jong bu fikri TikTok sayesinde bulduğunu da belirtti. Sosyal medyada konuyla ilgili dolaşan popüler videolar tatilcilerin bagaj problemine böyle bir çözüm bulmasını sağladı.

Diğer bir yolcu olan Anjali Mohabir'in bavulları ise Münih Havalimanı'nda kaldı. Atina'ya Münih aktarmalı giden Mohabir, Schiphol'de yaşanan kaostan korktukları için, benzer senaryolar yaşamamak adına bavullarına GPS cihazı yerleştirdiklerini belirtti. “Schiphol'de yaşananlar ile ilgili o kadar kötü hikaye duyduk ki, bunun başımıza gelmesinden korkuyorduk.”

Mohabir “Atina'dan Naxos adasına giderken havayolu şirketinden bir türlü haber alamadık. Ancak takip cihazı sayesinde bavullarımızın nerede olduğunu görebildik. Buraya bir düğün için geldik, o yüzden bavullarımız olmadan yapamazdık” dedi.

Bavulunu kaybeden Maikel isimli diğer bir yolcu ise, GPS cihazı ile bavulunun nerede olduğunu gördüğünü, bavulun yolcunun havalimana gelmesine rağmen gidip alamadığını da belirtti. “Bavulu istediğiniz gibi gelip alamıyorsunuz, bavulun size getirilmesini beklemeniz gerekiyor.

Kaynak: Hollanda Postası .