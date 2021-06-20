Katolik piskoposlardan Biden'a tavır

Amerika Birleşik Devletleri’nde Katolik piskoposlar, ABD Başkanı Joe Biden’ı, kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik piskoposlar, ABD Başkanı Joe Biden'ı, kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

Bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan'ın uyarılarına rağmen oy kullanılması, Kilise'deki muhafazakar hareketin baskınlığını yansıtıyor. John F. Kennedy'den sonra ülkedeki ikinci Katolik başkanı hedef alan bu karar önceki akşam yayınlandı. Biden, Jimmy Carter'dan bu yana belki de en dindar Amerikan başkanı olarak görülüyor. Bu durum Amerikan Katolik Kilisesi'nde bölünmelere yol açıyor. Piskoposlar, ABD Katolik Piskoposlar Konferansı'nın sanal toplantısında üç gün süren tartışmalar için bir araya gelmişlerdi. Karar oy çokluğuyla, 24 ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla kabul edildi.

Efkaristiya veya diğer adıyla Komünyon (Rabbin Sofrası, Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği'nin anıldığı ayin), Hıristiyanlığın en kutsal ayinlerinden biridir. Piskoposlar, Katolik Kilisesi'nin takipçileri arasında bu ayinin öneminin yanlış anlaşılması konusunda son yıllarda artan endişelerini dile getirdiler. Bununla birlikte, eski başkan Donald Trump zamanında kiliseye atfedilen birçok cinsel suçlamaya göz yuman, düzenli olarak ayinlere katılan ve hayatını Hıristiyan ritüellere ve uygulamalara adamış bir başkan olan Joe Biden'ın hedef alınması dikkat çekicidir. Biden, piskoposların böyle bir karar almayacağına inandığını ifade ederek, bunun “özel bir mesele” olduğunu ve “böyle bir şey olacağını sanmadığını” belirtmişti.

Kararla ilgili resmi metin henüz yayınlanmadı. Nihai onay için piskoposlar meclisinin üçte iki onayı gerekiyor. ABD Kongresi'ndeki 60 Katolik demokrat, piskoposları “devam etmemeye ve ayinlerin kutsallığına gölge düşürmemeye” çağırdılar. “Kurucu ilkeleri Katolik sosyal öğretisinin kalbine yerleştirme” taahhütlerini hatırlatarak piskoposların birleştirici olması gerektiğini belirttiler.

Bu karar, ABD'deki dini mezheplere gölge düşüren siyasi bölünmelerin artan hızını yansıtıyor. Şöyle ki geçen hafta, daha ılımlı bir çoğunluk, Nashville'deki Güney Baptist Konvansiyonu toplantısına sağcı bir dini hareketin hakim olmasını engelledi.

Şarku'l Avsat'ın edindiği bilgiye göre Piskoposların bu kararı, Komünyon kabulü ve ayine şahitlik etmekleri için kültür, politika ve cemaat liderleri olan Katoliklere gönderilen özel davet hakkında kilise sisteminin temelini oluşturacak. Muhafazakarlar bu kararı Biden ve kürtaj hakkını destekleyen Katolik politikacıları reddetmek için teolojik bir gerekçe olarak kullanmaya çalışıyorlar.

Teknik olarak bakıldığında Efkaristiya hakkında teolojik bir ifadeye ilişkin oylama, Piskoposlar tarafından, ayine katılımın azalması ve Efkaristiya ile ilgili yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi için yapılan uzun vadeli stratejik bir planı yansıtıyordu. Psikoposlar, 2019 yılında, Biden'ın başkanlık yarışında önde gelen biri olmasından önce, Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir anketin, Amerikan Katoliklerinin sadece üçte birinin merkezi Katolik öğretisine ve ayin sırasında ibadet edenlere verilen ekmek ve şarabın Mesih'in kanını içerdiğine inandığını ortaya koymasından dolayı son derece endişeliler.

Biden, Papa Francis gibi, cinsel politikaya daha az, ırk eşitsizliğine, iklim değişikliğine ve yoksulluğa daha fazla odaklanan bir Liberal Hıristiyanlık örneğidir. Ancak Piskoposların bu kararı, ABD genelinde kürtaj karşıtı aktivistler ile Biden'ın konuşmalarında kürtajı daha güçlü savunmasını isteyen üreme hakları aktivistlerinin teşvik edildiği bir zamanda, kürtaj sorunu karşısında Katolik Kilisesi'ndeki muhafazakâr eğilim için bir zafer teşkil ediyor.

Başta Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletler olmak üzere birçok eyaletteki yasama meclisleri, son beş ayda kürtaj konusunda 500'den fazla kısıtlama getirdiler. Ayrıca, muhafazakarların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, hamileliğin 15. Haftasından itibaren çoğu kürtajı yasaklayan bir Mississipi yasası ile davaya bakmayı kabul etti. Bu, kürtaj hakkını garanti eden anayasaya karşı bir meydan okuma oluşturdu.

Piskoposların, 2022 ara seçimlerinden önceki Kasım ayında nihai metni oylamaları ve muhafazakarlara seçim kampanyası sırasında Demokratları eleştirmeleri için sebep vermeleri bekleniyor. Çünkü özellikle kürtaj konusu, aşırı sağ tarafından en çok kışkırtılan konulardan birini oluşturuyor.

433 piskopostan oluşan Katolik Piskoposlar Konferansı, kural koyucu açıklamalar yayınlayabilmesine rağmen, Efkaristiya ayinine alınıp kimin alınacağına karar verme yetkisine sahip değil. Bu yetki, kendi psikoposluk bölgesini yöneten yerel piskoposa veya Papa'ya aittir.

Washington başpiskoposu ve ülkenin ilk afro-amerikan kardinali Wilton Gregory, ABD Başkanı Joe Biden'ın komünyondan men edilmesini desteklemediğini açıkça belirtti. Biden'ın memleketi olan Delaware eyaletindeki Wilmington şehrinden seçilen piskopos William Koenig, önümüzdeki ay resmi göreve başlamasına kadar herhangi bir yorum yapmadı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.