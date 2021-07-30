Katolik papazdan Kanadalı yerlilere suçlama: Kilise okulları konusunda yalan söylüyorlar

Kanada’nın Winnipeg kentinde Katolik bir papaz, Kanadalı yerlileri para için yalan söylemekle suçladı.

Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg'deki St. Emile Roma Katolik Kilisesi rahiplerinden Rheal Forest, 10 ve 18 Temmuz tarihlerinde verdiği iki ayrı vaazda, yatılı kilise okullarından sağ kurtulan yerliler hakkında iddialarda bulundu.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan haber göre Papaz Forest, yatılı okullarında kalıp da bugün halen yaşayanları, mahkemelerden daha fazla para almak için cinsel istismar hakkında yalan söylemekle suçladı.

Forest, "Kendilerine verilen paradan fazlasını istediklerinde, bazen yalan söylediler. Cinsel istismara uğradığını söyle, hop, 50 bin dolar daha.. Fakirseniz yalan söylememek biraz zor." dedi.

Papaz Forest, Kanada'nın kuzeyinde çalıştığı 22 yıl boyunca tanıdığı tüm yerlilerin yatılı okulları sevdiğini de ileri sürdü.

Papaz Forest'in vaazlarının, Manitoba Başpiskoposluğu sosyal medya hesaplarında da yer alması üzerine, paylaşımlara binlerce tepki yorumu geldi.

CBC'ye açıklama yapan Manitoba Başpiskoposu Albert LeGatt, Forest ile ilgili videoların kaldırıldığını ve yorumlar için özür dilediğini söyledi.

Başpiskoposluk ayrıca Forest'ın halka vaaz vermesini ve öğretmesini de yasakladı.

KANADA TARİHİNİN EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer olarak kabul edilen Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.

Kanada'da Katolik Kilisesinin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde de resmi kayıtlarda olmayan çocuk mezarları bulunmuştu.

Katolik Kilisesi, gelişmelerin ülkenin en önemli gündem maddesi olması üzerine eleştirilerin merkezi haline gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.