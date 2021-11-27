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Katliam gibi kaza! 19 ölü, 20 yaralı

Meksika'da, freni arızalanan otobüsün yoldan çıkarak evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-11-27 08:20:04
Katliam gibi kaza! 19 ölü, 20 yaralı

Meksiko eyaletine bağlı Joquicingo kasabasındaki Joquicingo-Malinalco otoyolunda freni arızalan yolcu otobüsü yoldan çıkarak evlere çarptı.

Yetkililer, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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