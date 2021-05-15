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Katledilen Filistinli sayısı 139'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

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15.05.2021 08:55:10
Katledilen Filistinli sayısı 139'a yükseldi

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.

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Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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