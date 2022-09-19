Kate Winslet sette düştü hastaneye kaldırıldı

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, film çekimleri esnasında yaşadığı bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kate Winslet, tarihi drama filmi "Lee"nin çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Lee adlı tarihi drama filminin çekimleri için Avrupa'da bulunan Winslet, ayağının kayması sonucu yere düştü.

The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ama tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. Oyuncunun bu hafta çekimlere kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.