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TIMETURK / DÜNYA / Kate Winslet Leonardo DiCaprio için gözyaşlarına boğuldu! Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio sevgili mi?

Kate Winslet Leonardo DiCaprio için gözyaşlarına boğuldu! Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio sevgili mi?

Kate Winslet Leonardo DiCaprio için gözyaşlarına boğuldu! Üç yıl boyunca görüşemeyen Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio yıllar sonra bir araya geldi. Winslet duygularına hakim olamadığını belirten bir açıklama yaptı. Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio sevgili mi? İşte dünya tarafından konuşulan Kate Winslet'ın Leonardo DiCaprio yorumu...

2 Saat Önce
2021-12-25 13:21:51
Kate Winslet Leonardo DiCaprio için gözyaşlarına boğuldu! Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio sevgili mi?

Kate Winslet Leonardo DiCaprio için gözyaşlarına boğuldu! Üç yıl boyunca görüşemeyen Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio yıllar sonra bir araya geldi. Winslet duygularına hakim olamadığını belirten bir açıklama yaptı. İşte dünya tarafından konuşulan Kate Winslet'ın Leonardo DiCaprio yorumu...

Kate Winslet Leonardo DiCaprio için gözyaşlarına boğuldu!

1997 yılında Titanic filminde birlikte oynadıktan sonra sevgili olup olmadıkları ile gündeme gelen; filmin Rose ve Jack'i bir buluşmada biraraya geldiler.

Kate Winslet buluşmalarının üzerine; "Gözyaşlarına boğuldum. Onu hayatımın yarısı kadar süredir tanıyorum! Kendimi New York'ta bulmuşum ya da o Londra'daymış da yemeğe çıkıp ya da kahve içip arayı kapatma şansımız olmuş gibi değil. Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de Covid yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız"

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio sevgili mi?

Kate Winslet 1997 yılının ünlü filmlerinden Titanic'de birlikte rol aldığı arkadaşı Leonardo ile sevgili olup olmadıkları sorusuna 2014 yılında; "Leonardo 40'ına bastı, ben de 40'a gelmek üzereyim. Çok tuhaf… Değil mi?! Sanırım bu dostluğun bunca zamandır yürümesinin sebebi asla romantik bir ilişki yaşamamamızdır. İnsanlar nedense bunu bekledi çünkü Titanic tamamen bununla ilgiliydi, sürekli sarmaş dolaş haldeydik ama asla aramızda böyle bir şey olmadı." açıklamasını yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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