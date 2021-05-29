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Kate Middleton koronavirüs aşısı yaptırdı

Eşi Prens William'dan sonra Cambridge Düşesi Kate Middleton da koronavirüse karşı ilk doz aşısını oldu.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 21:18:35
Kate Middleton koronavirüs aşısı yaptırdı

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisine almaya devam ediyor. Koronanın gölgesinden ayrılarak onu kontrol etme çabasına giren insanoğlu aşı ve kısıtlama kuralları ile etkin bir mücadele yürütüyor. Vatandaşları aşı konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek isteyen devlet büyükleri, ünlü simalarda aşı olduklarını kamuoyu ile paylaşıyor. Kraliyet ailesi de aşı yaptırarak bu isimler arasındaki yerini alıyor.

HANGİ AŞIYI YAPTIRDIĞI BELİRTİLMEDİ

Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William'ın 20 Mayıs'ta Covid-19 aşısını yaptırmasının ardından eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da dün aşının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. Londra'daki Bilim Müzesi'nde kurulan aşı merkezinde aşı olan Düşes, aşılama sırasında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Düşes Kate Middleton paylaşımında, "Londra Bilim Müzesi'nde dün ilk doz korona virüs aşımı oldum. Aşıların kullanıma sunulmasında rolü olan herkese minnettarım, yaptığınız her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında korona virüs testi pozitif çıkan Kate Middleton'ın hangi aşıyı yaptırdığı ise belirtilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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