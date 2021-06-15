Katar: Mısır ile ilişkilerimiz olumlu yönde ilerliyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Mısır ile ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Doha'da Hedasi Barajı krizinin görüşüldüğü Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Katar-Mısır ilişkilerinin, körfez krizinin sona erdiği, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen zirvenin ardından olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Al Sani, iki ülke arsında birçok sorunun çözüldüğünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'ın Mısır ve tüm Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek için çaba sarf ettiğini, Mısır ve Katar arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve tarihi bağlara dayanan kardeşlik ilişkilerine geri dönülmesinin, iki ülkenin ortak arzusu olduğunu belirtti.

Al Sani ayrıca Hedasi Barajı krizinin görüşüldüğü Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısına ilişkin "Arap ülkelerinin, Hedasi Barajı konusunda Afrika arabuluculuğunu destekleyen ortak bir tutumu var. Arap ülkeleri, Mısır ve Sudan'ı etkileyen tek taraflı adımlar atılmamasını teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

ARAP ÜLKELERİNDEN BM'YE HEDASİ BARAJI'NI GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANMASI ÇAĞRISI

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da İsrail'in bugün düzenlenen Bayrak Yürüyüşü başta olmak üzere son uygulamaları karşısında endişeli olduklarını dile getirdi.

Arap ülkelerinin, BM Güvenlik Konseyi'ne, Hedasi Barajı'nı görüşmek üzere toplanması çağrısı yaptığını ifade eden Ebu Gayt ayrıca Cezayir'in ekim veya kasım ayında ülkesinde Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlandığını teyit ettiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.