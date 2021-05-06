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Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı

Katar'da kamu parasına zarar verme ve yetkilerini kötüye kullanma şüphesiyle sorgulanmak üzere Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi gözaltına alındı.

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06.05.2021 15:41:02
Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı

Katar Başsavcısı, Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi'nin kamu parasına zarar verme ve yetkilerini kötüye kullanma şüphesiyle sorgulanması için gözaltına alınması talimatını verdi.

Kamu sektörüyle ilgili suçlara dair belgelerin incelenmesinin ardından bu kararın alındığını bildiren Katar Haber Ajansı (QNA), 'genişletilmiş' bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.

Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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