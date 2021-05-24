DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Talha Hakan Alp’e açık mektup…'
AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı

Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Katar'ın Trablus'taki elçiliğinin yakında yeniden açılacağını bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.05.2021 00:41:02
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'e geldi.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edilen Al Sani, ardından Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, burada yaptığı açıklamada, "Katar tarafıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesi konusunda anlaştık ve Katar heyetini başkent Trablus'tan çalışmak üzere büyükelçiliğini yeniden açmaya çağırdık." dedi.

Trablus'taki büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla ilgili Katar heyetinden "iyi haberler aldıklarını" aktaran Menguş, elçiliğin açılma tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de, ülkesinin Libya'ya destek veren duruşunu yineledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi süreci desteklediklerini kaydeden Al Sani, iki ülke arasında çalışma grupları oluşturulacağını ve yetkililerin karşılıklı ziyaretleri olacağını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş