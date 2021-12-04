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TIMETURK / DÜNYA / Katar: Kabil Havaalanı'nda Türkiye ile birlikte çalışıyoruz

Katar: Kabil Havaalanı'nda Türkiye ile birlikte çalışıyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, ülkesinin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için Türkiye ile çalıştığını söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-04 21:24:40
Katar: Kabil Havaalanı'nda Türkiye ile birlikte çalışıyoruz

Al Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na çevrimiçi katıldı.

Katar Dışişleri Bakanı, burada yaptığı konuşmada, Kabil Havaalanı'nın yeniden uygun hale getirilmesine yönelik onarım ve donanım çalışmalarını Türkiye ile yürüttüklerini belirtti.

Rusya, Çin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da çıkabilecek herhangi bir gerilim konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade eden Al Sani, ülkesinin Afganistan'daki istikrar için bir ortak durumundaki Rusya ile de temas halinde olduğunu dile getirdi.

Al Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok." dedi.

Katar'ın, geniş dostluk ağını bölgede güvenlik ve istikrarı tesis etmek için kullandığını belirten Al Sani, bölgeyi istikrara kavuşturmak için diyaloğun güçlendirilmesi ve sorunların temelindeki sebeplerin ele alınması gerektiğini vurguladı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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