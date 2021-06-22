Katar jetlerine Türkiye yolu

Ankara ve Doha arasında imzalanan anlaşma uyarınca, kendi askeri pilotlarının eğitilmesi amacıyla Katar'ın askeri uçaklarını ve personelini teçhizatlarıyla birlikte Türkiye’ye konuşlandırabileceği belirtildi.

Türkiye ile Katar arasında son dönemde gittikçe yoğunlaşan askeri işbirliği kapsamında yeni bir adım atılacağı öne sürüldü.

Ankara ve Doha arasında imzalanan anlaşma uyarınca, kendi askeri pilotlarının eğitilmesi amacıyla Katar, askeri uçaklarını ve personelini teçhizatlarıyla birlikte Türkiye'ye konuşlandırabilecek, Katar'a ait askeri uçaklar Türk hava sahasını ve belirlenen üs ve havaalanlarını kullanabilecek. Katar'ın eğitim amacıyla konuşlandırabileceği askeri uçak ve personel sayısını Türkiye belirleyecek, ancak Katar'ın Türkiye'ye konuşlandırabileceği uçak sayısı 36, personel sayısı da 250'yi geçemeyecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye-Katar Ortak Askeri Komitesi toplantısı için bulunduğu Doha'da 2 Mart'ta Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el Ganim ile “Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye'de Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme” imzalamıştı. Kanun teklifinin geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu'na sunulmasıyla anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

TÜRK GÖZLEMCİ BULUNACAK

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Katar'a ait askeri uçakların tüm faaliyeti, Türk makamların ön onayına tabi olacak. Katar'ın eğitim uçuşlarının mümkün olabildiğince ulaştırma görevleri sırasında icra edilmesi öngörülüyor. Türkiye, desteğe ihtiyaç duyması durumunda Katar'ın envanterindeki askeri ulaştırma uçaklarını kendi askeri ekipmanlarını, mühimmatını ve personelini Türkiye içine ya da dışına taşımak için kullanabilecek.

Katar'ın Türk hava sahasındaki tüm ulaştırma uçağı uçuşlarında kokpitte bulunacak Türk gözlemci pilot, gerekli durumda uçağın rotasını değiştirmeye yetkili olacak.

Katar'a ait muharip jet uçaklarının Türk hava sahasında icra edeceği eğitim uçuşlarına ise Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar eşlik edecek. Katar uçaklarında bulunan görüntü, keşif ve istihbarata yönelik elektronik teçhizat ve sensörler, Türkiye izin vermediği sürece Türk hava sahasında kapalı konumda olacak. Katar, askeri uçaklarının Türkiye'de kullandığı yakıtın ücretini Türkiye'ye ödeyecek, gerekmesi halinde Katar uçaklarının bakımı Katarlı askeri personel tarafından yapılacak.

Katar Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki muharip jetler, Türkiye'nin envanterinde bulunmayan Fransız yapımı Mirage 2000 ve Rafale uçaklarından oluşuyor. Envanterinde ABD yapımı Boeing C-17 ve C-130J Super Hercules askeri nakliye uçakları da bulunduran Katar'ın ABD'den ayrıca F-15 muharip jet siparişi bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.