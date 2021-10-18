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TIMETURK / DÜNYA / Katar ile Azerbaycan arasında vize anlaşması

Katar ile Azerbaycan arasında vize anlaşması

Katar ile Azerbaycan arasında 'Pasaport Hamillerine Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma' imzalandı.

5 Saat Önce
2021-10-18 16:22:39
Katar ile Azerbaycan arasında vize anlaşması

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bakanlar, ikili iş birliği gündeminin yanı sıra bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, ekonomi, ticaret, karşılıklı yatırım, alternatif enerji, ulaşım, turizm ve diğer alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesi ve mevcut potansiyelin kullanılması konularını ele aldı.

Görüşme sonrasında Bayramov ve Al Sani, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Pasaport Hamillerine Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma"ya imza attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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