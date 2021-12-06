Katar'ı da kapsayan Körfez turuna çıkıyor

Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Selman, bugün başlayacağı Körfez turu kapsamında 4.5 yıl sonra ilk kez Katar'ı ziyaret edecek.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki Müslüman Kardeşler kaynaklı krizin Ocak 2021'de çözülmesi sonrası, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran'la nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlayacağı dönemde Körfez turuna çıkıyor.

Bu ayın ortasında Riyad'da düzenlenecek Körfez zirvesi öncesi bugün bölge turuna başlayan MbS, Suudi kanalı Al Arabiya'ya göre ilkin Umman'a gidip Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar'a geçecek.

Bu, Suudi blokunun Doha'ya ambargo uygulamaya başladığı 2017 yazından bu yana veliaht prensin Katar'a ilk ziyareti olacak.

MbS Körfez turuna çıkarken, BAE'den eşzamanlı olarak İran adımı geldi. İran medyasına göre BAE Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed el Nahyan da bugün Tahran'ı ziyaret edecek.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.