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Katar Emiri Temim: İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, 'İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazır' olduğunu belirtti.

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09.05.2021 02:02:43
Katar Emiri Temim: İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşananlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ülkesinin, Kudüs'te varoluş mücadelesi veren ve haklarını geri kazanmak için çalışan Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Şeyh Temim, "Katar, İsrail'in saldırılarını durduracak ve Filistin halkına yönelik zulmü sonlandıracak her türlü rolü oynamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Şeyh Temim ayrıca, Filistinlilerin birlik olmasının ve bu saldırılara karşı koymak için ulusal birlik hükümetinin kurulmasının önemine işaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Kudüs'te yaşanan son gelişmelere dair Temim'e bilgi verdi ve ulusal birliğin sağlanması konusunda onunla aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan