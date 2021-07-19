Katar Emiri, Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'ni telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı telefonla arayarak yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan habere göre, Katar Emiri, Kral Selman'ı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı telefonla aradı.

Katar Emiri, yaklaşan bayram vesilesiyle tebriklerini iletti, bayramın iki ülke, iki ülkenin kardeş halkları ve İslam dünyası için hayırlara ve refaha vesile olmasını diledi.

- Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar, ocak ayında düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiği ve ambargonun kaldırıldığı yönündeki açıklamasıyla sona ermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.