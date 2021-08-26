Katar Emiri Sani'den Prens Selman'a mesaj
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası ve bölgesel meseleleri içeren yazılı bir mesaj aldı.
2021-08-26 06:15:33
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası ve bölgesel meseleleri içeren yazılı bir mesaj aldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkeye resmi ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Görüşmede Al Sani, Bin Selman'a Katar Emiri'nin yazılı mesajını iletti.
Katar resmi ajansı QNA'da görüşmeyle ilgili yer alan haberde ise yazılı mesajda, ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer aldığı aktarıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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