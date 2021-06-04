Katar Emiri Al Sani’den Rusya açıklaması: Yatırımı artırmaya devam edeceğiz

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Rusya’ya yatırım hacmi artışının devam edeceğini dile getirdi.

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) video konferans yoluyla konuşma yapan Emir Al Sani, Rusya ile politik, ekonomik, ticaret ve yatırım alanlarında özellikle son 20 yılda gözle görülür şekilde gelişen güçlü tarihsel ilişkisinden gurur duymakta olduklarını söyledi.

​Katar Emiri, “Bu bağlamda, başta enerji sektörü olmak üzere ekonomik alandaki aktif işbirliğimizin düzeyine takdirimizi yineliyor, bir kez daha Rus ekonomisinin yüksek potansiyele sahip olduğu ve bu ekonomiye yatırım yapmanın önemli olduğu inancımızı ifade ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Katar'ın Rus ekonomisine yatırım hacmi son yıllarda iki kat arttı. Bu eğilimin devam etmesini umuyoruz” diyen Al Sani, Katar'ın Rusya'daki yabancı yatırımcılar arasında lider konumda olduğunu vurguladı.

Es-Sani, Doha ve Moskova arasındaki ekonomik işbirliğinin sadece doğrudan yatırımlardan ibaret olmadığını, bu işbirliğini destekleyen uluslararası çerçeveyi oluşturmada karşılıklı koordinasyonu da kapsadığını söyledi.

‘AŞI DAĞITIMI PİYASA TARAFINDAN DÜZENLENMEMELİ'

Kovid-19 pandemisinin, dünya halklarının karşılıklı olarak bağımlı olduğunu ortaya çıkararak hiçbir ülkenin tek başına salgınlarla mücadele edemeyeceğini doğruladığını ifade eden Katar Emiri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Virüs ve sonuçlarıyla mücadele yöntemlerinin araştırılmasına yapılan yatırımlar dünyanın ortak görevi haline gelmeli. Dünya topluluğu, aşı ve ilaçların öncelikle fakir ve muhtaç halklar, savaş ve istikrarsızlıktan mustarip ülkeler olmak üzere herkes için erişilebilir olmasını sağlamalı”.

“İnsan sağlığının piyasa kanunları ve dünya ticareti tarafından belirlendiği bir durum kabul edilemez” diyen Al Sani, “Bu bağlamda, Rusya'nın aşı üretimi ve dağıtımı konusundaki rolünü çok takdir ediyorum” diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.