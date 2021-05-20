Katar Dışişleri Bakanı: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı.' dedi.
"İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor." diyen Al Sani, "Sivil yerleşim alanlarının, basın ve insani yardım kurumlarının hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesini kullandı..
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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