Katar Dışişleri Bakanı: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı.' dedi.