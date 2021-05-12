DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Araştırma: ABD'deki Yahudi gençler arasındaki bölünme derinleşiyor
Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı
Amerika'da binlerce kişi Filistin için yürüdü
İHH görmeyen gözlere ışık oluyor
İsrail'in saldırılarında 32 Filistinli yaşamını yitirdi
Amerika'da siber saldırıya uğrayan petrol boru hattı faaliyete tekrar başlıyor
İsrail, sivillerin olduğu 12 katlı Hanadi Kulesi'ni bombaladı
Oyuncu Koltuğunda Trend: XPrime Oyuncu Koltuğu
Arap medyası ikiye bölündü: Heniyye'nin yerine Netanyahu'nun konuşmasını yayınladılar
Türkiye'de 'zirveye tutunacağınız' yerler
Biden, Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj gönderdi
Netanyahu: Savaşın ortasındayız ve saldırmaya devam edeceğiz
Arnavut yazar Mehmeti’den İsrail zulmündeki medya diline sert tepki
Osmanlı'yı 'Duraklatan' nedenler

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

BURSA

20:16

04:02
20:16
SAHUR
İFTAR

ANKARA

20:00

03:48
20:00
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:43

03:32
19:43
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
19:27
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:16
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

ANKARA

20:00

03:48
SAHUR
20:00
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
SAHUR
19:27
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  DÜNYA / 
  • Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulması için ortak bir Arap duruşu sergilenmesi çağrısı yaptı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
12.05.2021 03:41:52
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Al Sani, "İsrail işgalinin mukaddesata karşı alçakça ihlallerinin ve Filistinlilerin haklarına yapılan tecavüzlerin durdurulması için birleşik bir Arap tavrının netleşmesine büyük bir ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 30'a, yaralı sayısının 203'e çıktığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan