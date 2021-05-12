Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulması için ortak bir Arap duruşu sergilenmesi çağrısı yaptı.