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Katar'dan Gazze'ye acil nakdi yardım

Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerine acil nakdi yardım gönderdi.

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16.05.2021 14:07:44
Katar'dan Gazze'ye acil nakdi yardım

 Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerine acil nakdi yardım gönderdi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri ve evleri yıkılanlar için acil nakdi yardım toplandığını belirtti.

Yardımların Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 150 aileye dağıtılacağını aktaran İmadi, Katar'ın, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları azaltmak ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak için yardımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 kişi hayatını kaybetti, 1225 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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