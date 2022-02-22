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TIMETURK / DÜNYA / Katar'dan doğal gazdaki artışa ilişkin açıklama: 'Ukrayna ile ilgisi yok'

Katar'dan doğal gazdaki artışa ilişkin açıklama: 'Ukrayna ile ilgisi yok'

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, fiyat artışlarının Ukrayna'da yaşanan krizle ilgisi olmadığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-22 14:49:47
Katar'dan doğal gazdaki artışa ilişkin açıklama: 'Ukrayna ile ilgisi yok'

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, bugün düzenlediği basın toplantısında gaz fiyatlarındaki artışın Ukrayna'daki durumla ilgili olmadığını, fiyatların Ukrayna'daki durumun ortaya çıkmasından çok önce yükselmeye başladığını ve bunun gaz endüstrisindeki yatırım eksikliğiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Doha doğalgaz zirvesine katılanların görüşmeler sırasında Ukrayna'daki duruma hiçbir şekilde değinmediğini vurgulayan al-Kaabi, politika ve yaptırımların Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun faaliyetleriyle hiçbir ilgisi olmadığını, bu bir siyasi örgüt değil, bir uzmanlar forumu olduğunu ve bu nedenle Ukrayna'da neler olup bittiğine dair kesinlikle bir tartışma yaşanmadığını söyledi. .

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