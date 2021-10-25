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Katar'dan ABD'ye sitem: BAE'ye var, bize niye yok

Katar'dan İHA açıklaması: BAE'ye onay verdiler, hayal kırıklığına uğradıkABD basınında yer alan bir habere göre ABD, Katar'ın inansız hava aracı talebine yanıt vermedi. Katar kaynakları, ABD basınına durumdan, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) onay verilip Katar'a henüz cevap bile verilmemesinden duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi.

1 Saat Önce
2021-10-25 15:44:37
Katar'dan ABD'ye sitem: BAE'ye var, bize niye yok

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre, Katar hükümetinden adı açıklanmayan bir kaynak, Katar'ın insansız hava araçları satın alma talebine ABD'nin yanıt vermemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Katar'ın bir yıldan fazla bir süre önce ABD'ye dört Predator İHA satın almak için talepte bulunduğu bildiriliyor. Ancak gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı henüz talebe yanıt vermedi ve yetkililer gecikmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı da reddediyor.

KATAR'A YOK, BAE'YE VAR...

Katar'ın Afganistan'dan tahliyeler sırasında ABD'ye yardım etmesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere diğer bölgesel müttefiklerden gelen benzer talepleri onaylamasıyla, Katar'ın memnuniyetsizliğinin daha da arttığı belirtiliyor.

Gazetenin haberine göre Katar, terör faaliyetlerini önlemek, yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda güvenliği artırmak ve doğal gaz tesislerini izlemek için satın alınacak insansız hava araçlarını kullanmayı planlıyordu. Anlaşmanın 600 milyon doları bulabileceği tahmin ediliyor

Kaynak: star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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