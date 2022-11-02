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Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere İslam’ı tanıtacak!

Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçileri hadislerin olduğu panolarla karşılayacak.

1 Gün Önce
2022-11-02 10:05:32
Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere İslam’ı tanıtacak!

Katar'ın İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisler ve İngilizce çevirileri asıldı.

Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, konuya ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor" ifadelerini kullandı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. .

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