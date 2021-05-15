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Kassam Tugayları'ndan İsrail'e: Deprem etkisi yapacak hamlemizi bekleyin

İsrail savaş uçakları Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı bombaladı. Saldırıda 13 katlı bina kısa süre içinde çöktü. Saldırının hemen ardından Kassam Tugayları Sözcüsü'nden sert açıklama geldi.

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15.05.2021 18:38:40
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e: Deprem etkisi yapacak hamlemizi bekleyin

İsrail saldırısının ardından Hamas'a bağlı İzzettin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler" dedi.

A Haber canlı yayınında konuşan Gazze'de bulunan Filistinli Gazeteci Yasir El Benna ise, "Bombardıman bir an olsun durmuyor. Çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze'de içinde her iki televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binanın vurulacağı uyarısında bulunmuştu.

Uyarıdan çok kısa süre sonra gazetecilerin malzemelerini bile almasına izin vermeden bina bombalanarak havaya uçuruldu. Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı bina tamamen çökmüştü.

KassamTugayları: "Deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler"

Sabah'ın aktardığı habere göre Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ebuyde, son saldırının ardından çok sert bir açıklama yaptı. Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler" dedi.

İsrail ordusunun yoğun saldırısı altındaki Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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