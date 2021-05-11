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Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod ve Askalan (Aşkelon) kentlerini 5 dakika içinde 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı.

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11.05.2021 15:57:48
Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod ve Askalan (Aşkelon) kentlerini 5 dakika içinde 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı.

İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillerin evlerinin vurulmasına yanıt olarak İsrail'e büyük bir saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Aşdod ve Askalan'a 5 dakika içinde 137 ağır kalibreli roket attıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, düzenledikleri saldırının ardından hala çok sayıda cephaneye sahip olduklarını aktardı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri (Seraya el-Kudüs) ise Kudüs, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılar devam ettikçe savaşın durmayacağını kaydetti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sivilleri ve mücahitleri hedef almasına karşılık olarak İsrail'e sert bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail polisi ise kısa süre önce yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan