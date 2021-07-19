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TIMETURK / DÜNYA / Kaşıkçı cinayetinde yeni bulgu

Kaşıkçı cinayetinde yeni bulgu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni kanıtlar bulundu. 16 medya kuruluşunun açıkladığı raporda, Kaşıkçı ve yakınları İsrailli NSO Grup isimli şirket tarafından üretilen, 'Pegasus' casus yazılımıyla takip edildi.

1 Saat Önce
2021-07-19 10:04:14
Kaşıkçı cinayetinde yeni bulgu

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni kanıtlar bulundu.

Medya kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar Kaşıkçı cinayetinin öncesi ve sonrasında gazetecinin yakınlarının takip edildiğini ortaya koydu.

16 medya kuruluşunun açıkladığı raporda, Kaşıkçı ve yakınları İsrailli NSO Grup isimli şirket tarafından üretilen, 'Pegasus' casus yazılımıyla takip edildi.

Araştırmalar Kaşıkcı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in telefonun da cinayetten günler sonra hacklendiğini ortaya koydu.

Washington Post'un haberine göre, basına sızdırılan listede 50 bin kişinin telefon numarası yer alıyor.

Sızan bilgiler arasında 50'den fazla ülke ve 4 kıtaya yayılan numaralar arasında gazeteciler, şirket yöneticileri ve hatta devlet başkanları bulunuyor.

NSO Grup daha önce, yazılımın, Kaşıkçı'yı öldürmekte kullanıldığı iddialarını reddetmiş ve sadece teröristleri takip etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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