Karzai: Amerika Afganistan’da başarısız oldu

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Amerika’nın ülkesine aşırılıkla mücadele ve istikrar sağlamak için geldiğini, 20 yıl sonra iki konuda da başarısız olduğunu belirtti.Amerika'nın Afganistan'd başarısız olduğunu belirten Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, geri çekilmekte olan Amerikan ve NATO askerlerinin arkalarında bir felaket bıraktıklarını kaydetti.

Amerikan ve NATO askerleri 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan ayrılıyor.

Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, uluslararası toplumun Afganistan'daki mirasının “tam bir rezalet ve felaket” olduğunu vurguladı.

Karzai bununla birlikte ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesine destek veriyor. Eski Devlet Başkanı Karzai, “Onların askeri varlığı olmadan daha iyi oluruz, onların varlığı bize şu anda sahip olduklarımızı verdi, kendi ülkemizi savunmalı ve kendi hayatlarımızla ilgilenmeliyiz. Bu gizemle ve onur kırıcı durumla devam etmek istemiyoruz. Afganistan için ayrılmaları daha iyi” ifadelerini kullandı.

Karzai döneminde kadınlar yeniden kamuoyunun önüne çıktı, kızlar okula gitmeye başladı, genç bir toplum gün yüzüne çıktı, altyapı çalışmalarında önemli adımlar atıldı. Bununla birlikte Karzai döneminde yolsuzluk iddiaları da nerdeyse gündemden düşmedi. Karzai, son döneminde Washington'la da birçok konuda anlaşmazlığa düştü.

Nisan ayında Başkan Joe Biden, Afganistan'da kalan 2.500-3.500 Amerikan askerinin de çekileceğini ve bu ülkede amaçlanan hedeflere ulaşıldığını açıklamıştı.

Taliban'la 2020 Şubat ayında imzalanan anlaşma gereği örgüt terörist grupları kınayacak ve bu grupların Amerika'ya saldırı için Afganistan'ı üs olarak kullanmalarına izin vermeyecek.

Taliban'ın sözünde duracağı ise şüpheli. Washington ise, örgütün hala El-Kaide'yle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Amerika'nın Taliban'la barış anlaşmasının mimarı Afganistan temsilcisi Zalmay Halilzad ilerleme sağlandığını belirtse de ayrıntı vermiyor.

Barış tartışmaları yaşanırken ülkeden şiddet haberleri de gelmeye devam ediyor. Taleban geçen hafta Faryab bölgesinde 22 Afgan komandosunu öldürdü, aralarında bölgede oldukça sevilen Yarbay Sohrab Azimi de vardı.

Karzai yaşananlara rağmen Afgan halkının çoğunun barış istediğini belirtiyor. 13 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında koltuğunu devreden Karzai ülke siyasetinde hala çok önemli bir isim.

Hamid Karzai'nin çatışmada yer alan iki tarafa da mesajı var: “İki taraf da çatışmamalı”. Karzai, Pakistan'la Amerika'yı suçluyor ve yıllardır devam eden savaşı sona erdirmenin Afganlar'a bağlı olduğunu kaydediyor.

Karzai, “Bunun bizim ülkemiz olduğunu anlamalı ve birbirimizi öldürmeyi durdurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Biden Gani'yle görüşecek

Bu arada Başkan Joe Biden'ın 25 Haziran'da Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Afganistan Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'la Beyaz Saray'da görüşeceği açıklandı.

Görüşme, Amerikan askerlerinin 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan ayrılma planının yürürlükte olduğu sırada gerçekleşiyor.

Beyaz Saray açıklamasında görüşmenin Amerika'yla Afganistan arasındaki ortaklığın önemine vurgu yapacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Amerika'nın Afgan halkını diplomatik, ekonomik ve insani yardımlar açısından desteklemeye devam edeceği de belirtildi.

Kaynak: VOA

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